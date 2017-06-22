Лидеры ЕС не будут обсуждать продление секторальных санкций против РФ - Рютте

Лидеры Европейского Союза не будут обсуждать продление экономических секторальных санкций против Российской Федерации, связанных с выполнением Минских договоренностей, так как решение примут постоянные представители стран - членов ЕС.

Об этом перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе заявил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте, передает пресс-служба Европейского совета.

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"Этого не будет на сегодняшней повестке дня. Это будет находиться на уровне послов (Комитет постоянных представителей - УНИАН)", - заявил Рютте.

Как сообщал УНИАН, на саммите Европейского Союза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эманнуэль Макрон проинформируют лидеров стран и правительств о выполнении Минских договоренностей, решение о продлении действия санкций против России будет принято позже. В частности, решение продлить экономические секторальные санкции для России, связанные с выполнением Минских договоренностей, будет принято Европейским Союзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.