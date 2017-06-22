Туск: Украина вправе ожидать от ЕС большего, поскольку заплатила за успехи трудом и даже кровью

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что Украина вправе ожидать от Европейского Союза большего, поскольку заплатила за все свои успехи тяжелым трудом и даже кровью.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

Он поздравил главу украинского государства и украинский народ с тем, что "несмотря на драматические обстоятельства и различные препятствия, несмотря на войну на востоке Украины, вы смогли получить безвизовый режим".

Также президент Европейского Совета поблагодарил за проевропейскую решимость и мужество, с которым Украина защищает независимость своего государства.

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"За все свои, даже самые маленькие успехи, вам пришлось заплатить тяжелым трудом, и также, к сожалению, кровью. Вы ничего не получили даром. Вы заслужили всего, чего достигли. И именно поэтому так много нас здесь в Европе восхищаются вами и поддерживают вас, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы вправе ожидать большего. Вы также имеете право гордиться собой", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 июня, осуществляет рабочий визит в Брюссель.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства информирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.