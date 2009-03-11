Кабмин предлагает вычеркнуть из госбюджета две статьи

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предлагается изъять из главного финансового документа две статьи, - 84-ю и 86-ю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров по рассмотрению вопроса на заседании правительства о реализации отдельных вопросов экономической политики, которая поддерживается Международным валютным фондом.

«Сегодня было принято три важнейших решения: внесены изменения в совместное постановление Кабинета Министров и Национального банка о порядке рефинансирования банков в условиях кризиса; внесены изменения в постановление Кабинета Министров о вопросе участия государства в капитализации банков, а также были приняты соответствующие решения – изменения в закон об отмене статей 84 и 86 закона о государственном бюджете на 2009 год», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, сегодня на заседании правительства с участием представителей МВФ и Всемирного банка обсуждался вопрос об обеспечении независимости функционирования Национального банка Украины. «Ключевая схема во время обсуждения этого блока вопросов является такой: независимость Национального банка не означает отсутствия подотчетности», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины.

Остановить действие части второй статьи 36 и пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (679-14) (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., №29, ст.238) в части установления и изменения ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки ликвидности (рефинансирования коммерческих банков) Национальным банком Украины единолично».