Суд через СМИ вызывает Януковича на ближайшие 10 судебных заседаний

Оболонский райсуд Киева через СМИ вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 судебных заседаний и напоминает, что он может принять участие в заседаниях в режиме видеоконференции.

Соответствующая повестка опубликована в сегодняшнем номере газеты "Урядовий кур'єр".

"Оболонский районный суд. Киева вызывает в судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10 ч. 00 мин. 26 июня 2017 г., 29 июня 2017 г., 6 июля 2017 г., 12 июля 2017 г., 13 июля 2017 г., 3 августа 2017 г., 10 августа 2017 г., 17 августа 2017 г., 23 августа 2017 г., 31 августа 2017 г. по уголовному производству об обвинении Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины ", - говорится в повестке.

В то же время, отмечается в документе, стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича В.Ф. в судебном заседании в режиме видеоконференции.

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Также Януковичу напоминают, что в случае неявки обвиняемого в суд уголовное производство может осуществляться в отсутствие обвиняемого в порядке специального судебного производства.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Оболонский районный суд Киева в четвертый раз продолжил подготовительное судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд назначил уголовное производство для рассмотрения по существу на 26 июня.

Предыдущее заседание суда состоялось 29 мая.

Суд, в частности, решил обратиться в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время судебного заседания защита Януковича выступила против привлечения присяжных в случае назначения к рассмотрению по существу дела. Адвокаты настаивали, что рассмотрение должны проводить трое профессиональных судей.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.