Украина и США в ближайшее время подпишут очень важные соглашения по оборонному сотрудничеству – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

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«Было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой администрации президента США, и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко установил дружеские отношения с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а министерство обороны США придает важное значение событиям в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«От патриота - патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованы нашему президенту, лучше всего характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи», - отметил Цеголко.