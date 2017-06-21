В Раду направили представление о привлечении к уголовной ответственности "радикала" Лозового (документ)

Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С.Лозового", - говорится в сообщении.

Также Сарган опубликовала копию представления генпрокурора Юрия Луценко, в котором, в частности, сказано: "Направляю для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового Андрея Сергеевича".

В свою очередь Луценко в Facebook написал, что «внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата А.Лозового, в действиях которого усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн».

Как сообщал УНИАН, 19 мая Луценко заявил, что после проверки электронных деклараций прокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с Лозового, а также с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта"). В частности, тогда Луценко сообщил, что против Лозового открыто производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), 368 прим. 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

22 мая Лозовой заявил, что подал иск к Луценко из-за распространения им якобы ложной информации об уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении.

23 мая Сарган сообщила, что принято решение направить в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности только с Бобова.

Она объяснила, что представление на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в САП на доработку.

В декларации о доходах 2015 года Лозовой задекларировал, среди прочего, 150 тыс. евро наличными, коллекции икон, вин, холодного оружия и крест со святыми мощами.