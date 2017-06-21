Долгожданная встреча Порошенко и Трампа: важнейшие тезисы разговора (видео)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Ключевым на встрече президентов стал вопрос мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Президент Украины назвал США одним из наиболее надежных и стратегических партнеров Украины. Порошенко заявил, что получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеВ Кремле промолчали о визите Порошенко к Трампу

Дональд Трамп дал поручение расширить военно-техническое сотрудничество между США и Украиной и подчеркнул, что США остаются привержены Минским договоренностям.

Кроме того, Порошенко сравнил Трампа с президентом США Рональдом Рейганом во время окончания "Холодной войны" и назвал Трампа "реальным лидером, харизматичным человеком, который может принести мир в Украину".