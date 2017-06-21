Порошенко заявил, что Трамп не похож на человека, имеющего "особые отношения" с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент США Дональд Трамп не похож на человека, который имеет «особые отношения» с Россией.

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox News в рамках рабочего визита в США.

«Мы убеждены, что Россия должна вывести свои войска с нашей территории, должна вывести артиллерию, танки и все остальное», - сказал Порошенко.

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По его словам, в случае, если этого не произойдет, санкции должны быть продлены. «Этот месседж мы услышали от президента Трампа, от вице-президента Пенса... Санкции будут действовать до полного выполнения Минских соглашений», - отметил президент.

«Он (Трамп - УНИАН) не похож на человека, который имеет такие особые отношения (с РФ - УНИАН), несомненно... По моему личному ощущению, он является прекрасным лидером, он имеет большую харизму, обладает большой политической волей и является сильным другом Украины, кто поможет мне принести мир в мою страну. Это очень важно», - сказал Порошенко.

Также он сообщил, что в Белом доме состоялись «очень эффективные переговоры, касающиеся оборонительного вооружения».

Как сообщал УНИАН, 16 июня Трамп заявил, что со времени его инаугурации в январе 2017 никто не смог доказать, что у него якобы были тайные связи с представителями российского правительства.

Он написал в Twitter: «После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем «сговоре с русскими» никто не смог продемонстрировать какие-либо доказательства. Печально».

По данным западных СМИ, Трамп сразу после инаугурации пытался отменить санкции против РФ, введенные в связи с агрессией в Украине и вероятным вмешательством в избирательную гонку в США 2016 года.

После вступления на пост президента в январе Трамп настаивал, что не знаком с президентом РФ Владимиром Путиным, но выразил надежду, что наладит с ним «фантастические отношения».

Кроме того, в конце мая Трамп назвал Россию источником угроз.