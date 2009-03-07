4 нардепа не просто так игнорируют допросы в деле об отравлении Ющенко?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уклоняется от дачи показаний в деле об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом сообщил член следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО, прокурор-криминалист Алексей ДОНСКОЙ в интервью изданию "Тема".

Он напомнил, что от дачи показаний отказывается депутат от НУ-НС Давид ЖВАНИЯ.

«В свете фактов, установленных следствием, а также добытых по делу доказательств, есть все основания утверждать о более чем серьезных мотивах у ЖВАНИИ уклоняться от следствия в деле об отравлении ЮЩЕНКО, Что он и делает", - отметил А.ДОНСКОЙ.

«Между тем, у ЖВАНИИ появился единомышленник: редкую старательность и последовательность в игнорировании закона проявляет народный депутат Украины Николай МАРТЫНЕНКО, который, несмотря на многочисленные вызовы, вообще ни разу не появился в прокуратуре», - подчеркнул прокурор.

«Ничем не отличаются от этих двух депутатов известный коммунист Александр ТКАЧЕНКО, а также лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Невзирая на разную партийную принадлежность, в одном они нашли консенсус: оба единодушно игнорируют закон, длительное время уклоняются от явки для дачи показаний», - отметил прокурор-криминалист.

По его словам, «следствием точно установлено, что у ЖВАНИИ нет и никогда не было украинского гражданства».

«То есть он не проходил предусмотренную законом процедуру вступления в украинское гражданство, а лишь, будучи гражданином Грузии, на основании предоставления в компетентные органы сознательно поддельного советского паспорта, был незаконно документирован паспортом гражданина Украины», - цитирует А.ДОНСКОГО «Украинская правда».