Ющенко указал Черновецкому, что сейчас не время пристраивать друзей?

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении заместителей председателя Киевской городской государственной администрации является указанием мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ не назначать чиновниками “нужных людей или друзей”.

Об этом говорится в комментарии главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Он напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом отменил ряд распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении нескольких своих заместителей.

По словам В.БАЛОГИ, это решение Президента стало еще одним шагом, направленным на нормализацию ситуации в Киеве. Указ имеет целью повысить эффективность работы столичной власти, значительно усилить управляемость экономическими процессами в городе.

«Рассмотрев подготовленные Секретариатом предложения, Президент безо всяких колебаний подписал соответствующий указ. Главу государства возмутил тот факт, что городской председатель назначал своих заместителей вопреки законодательству, без надлежащего обоснования необходимости этих назначений, руководствуясь исключительно своими личными симпатиями. Указ является четким указанием Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на то, что КГГА - не место для трудоустройства нужных людей или собственных друзей, а все кадровые назначения должны происходить только для обеспечения производительного управления городским хозяйством», - подчеркнул В.БАЛОГА.

При этом он заметил, что «в то время, когда в бюджете города нет денег на финансирование приоритетных программ жизнедеятельности Киева, когда Президент на четверть сократил штат подчиненных ему структур, держать в КГГА дюжину заместителей председателя является, деликатно говоря, безответственно и расточительно».

В.БАЛОГА сообщил, что под действие указа подпадают теперь уже бывшие заместители председателя КГГА Денис БАСС, Виталий ЖУРАВСКИЙ, Бронислав СТИЧИНСКИЙ, Владимир ГОЛОВАЧ и Александр ЛУЦКИЙ.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, городской председатель столицы может предложить на рассмотрение В.ЮЩЕНКО свое виденье того, как оптимизировать руководящее звено городской госадминистрации, в том числе и сделать кадровые предложения.

«Однако эти решения должны быть проделаны комплексно, а не взяты с потолка. Главное требование – в Киеве должна быть мобильная, гибкая, дееспособная власть, а не армия чиновников. Только менеджеры высокого профессионального уровня способны решить сложные проблемы, в которых сегодня утопает столица», – подчеркнул В.БАЛОГА.