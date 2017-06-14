МЧС России анонсировало вторжение 66-го "гумконвоя" на оккупированные территории Донбасса

МЧС России анонсировало вторжение 66-го «гуманитарного конвоя» на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе ведомства.

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«На территории Донского спасательного центра МЧС России сформирована автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей юго-востока Украины», - говорится в сообщении.

Утверждается, что колонна загружена гуманитарными грузами общим весом более 500 тонн.

«В составе груза - детские продуктовые наборы и медикаменты», - заверили в российском МЧС.

Колону планируется отправить 15 июня.

*** РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».