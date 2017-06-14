Прокуратура сообщила о подозрении экс-министру доходов и сборов Клименко

Главная военная прокуратура ГПУ сообщила о подозрении экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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"Клименко сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Сообщение о подозрении направлено Клименко в способ, предусмотренный УПК Украины", - написал он.

По его словам, экс-министра и ряд других бывших чиновников подозревают в нанесении убытков государству на сумму 96 миллиардов гривен.

Напомним, что в начале марта 2017 года Голосеевский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Клименко.