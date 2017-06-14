Президент Германии приедет в Украину - посол

Стороны обсудили предстоящий визит Штайнмайера.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили будущий визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, передает 112.ua. Читайте такжеШтайнмайер вступает в должность президента Германии "С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", - написал Мельник в Twitter. З зовнішньополітичним радником Федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 13, 2017

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