Президент Германии приедет в Украину - посол

00:40, 14 июня 2017
Политика
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Стороны обсудили предстоящий визит Штайнмайера.

Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили будущий визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, передает 112.ua.

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"С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", - написал Мельник в Twitter.

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