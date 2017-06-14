Президент Германии приедет в Украину - посол
00:40, 14 июня 2017Политика
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Стороны обсудили предстоящий визит Штайнмайера.
Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS
Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили будущий визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, передает 112.ua.
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"С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", - написал Мельник в Twitter.
З зовнішньополітичним радником Федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 13, 2017
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