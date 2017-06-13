"Россию здравым смыслом не понять": Парасюк прокомментировал открытие дела против него

Следком России не сообщил народному депутату Владимиру Парасюку об открытии против него уголовного дела по обвинению в нападении на генконсульство РФ в 2016 году и надругательству над флагом. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Главкому».

«Мне лично не сообщили об открытии этого дела – утром узнал из новостей. Они могут открывать там что хотят, я и так невъездной в Россию, я туда и не собираюсь», - отметил он.

Парасюк уточнил – это не первое дело, открытое против него российскими правоохранителями. «Они с 2014 года открывали уголовные дела против меня, против ребят из «Днепра-1». Точно знаю, что поднимали за мое участие в добровольческом батальоне, на какой оно стадии, кто его открыл – я не знаю. Наши списки кто-то слил, и против всех открыли дела. Говорят, есть еще одно дело - когда российские войска оккупировали Крым, мы туда ездили - они считают, что это незаконное нарушение границ чужой страны», - сказал он.

Читайте такжеПисьмо о лишении Парасюка неприкосновенности подписали уже более 2 тысяч полицейских – Аброськин

Нардеп также добавил, что кроме РФ ему запрещен также въезд в Беларусь. «Они сотрудничают с ФСБ, у них общая база, и они выполняют требования РФ. В Беларусь я тоже не собираюсь», - рассказал он.

Комментируя события, которые происходили возле Генконсульства России, Парасюк отметил: «То, что произошло во Львове, - это было не нападение, это был протест против того, что украинцы сидят незаконно в российских тюрьмах. Я считаю недопустимым, что флаг страны, которая пришла к нам с войной, поднят в патриотической столице Украины, Львове».

«Россия – это страна, которую умом, здравым смыслом не понять. Почему именно сейчас они открыли очередное дело – я не знаю, думаю, это элемент пропаганды. Я не переживаю. Прочитал и забыл. Мне не важно, что они там про меня думают. Они это делают не для того, чтобы добиться справедливости, преследуют чисто пропагандистскую цель», - резюмировал Парасюк.

Напомним, что народный депутат Владимир Парасюк во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко в 2016 году сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.