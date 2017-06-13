В России возбудили уголовное дело против Парасюка

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка. В России депутата обвиняют в нападении на Генконсульство РФ во Львове в 2016 году и надругательстве над флагом РФ. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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"В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к вышеуказанным преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство", - заявили в следственном комитете.

Напомним, что народный депутат Владимир Парасюк во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко в 2016 году сорвал флаг России со здания Генерального консульства во Львове.