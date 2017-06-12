Россия испугалась в связи с идеями по ужесточению контроля за россиянами в Украине – МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявляет, что Россия испугалась в связи с предложением МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами.

Об этом Кислица написал в Twitter.

«Не только лишь визовой этикеткой: Россия испугалась в связи с идеями МИД Украины относительно усиления контроля за ее гражданами», - отметил он.

Кроме того, на своей странице в Facebook заместитель руководителя МИД отметил, что «реакция свидетельствует о том, что возможные шаги Украины относительно современных методов контроля за гражданами РФ на нашей территории в правильном русле».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину. «Визы на самом деле отживают, они уходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен, вот вы ездите во многие страны, потом заходите в Интернет и говорите: я через пять дней еду - вот так, на самом деле, и российские граждане должны ехать в Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы это не было абсолютно неконтролируемы», - сказал он.

Климкин добавил, что после политического решения о создании системы понадобится несколько месяцев на ее разработку, а затем протестировать.

Как известно, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия жестко ответит на ограничения на въезд россиян в Украину.