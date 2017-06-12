Будем отсеивать: Климкин рассказал о предложении не пускать в ЕС лиц, сотрудничающих с оккупантами на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что прорабатывается предложение не пускать в Европейский Союз лиц, которые сотрудничают с российскими оккупантами на Донбассе. Об этом он сказал в эфире программы "Сніданок з 1 + 1".

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"Те, кто сотрудничает с оккупационными властями (в Луганской и Донецкой областях - УНИАН), те, кто получает нелегальные документы, они же нарушают ... украинские законы. Таких будем отсеивать. Сейчас работаем над предложением, уже работает фильтр, значит, соответствующая информация идет и через спецслужбы, и через другие соответствующие источники, о всех деталях говорить не буду. Есть и другие идеи. Таким образом, мы поставим это под контроль. Об этом говорили с Европейским Союзом. Так, чтобы все эти коллаборационисты, работающие с российскими властями, просто потоком пошли в Европейские и Союз, не будет ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, увеличение міграційнного потока из Украины в ЕС может стать причиной для разбирательства вероятной отмены виз. Отметил глава МИД Павел Климкин.

"Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим. Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, что работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию.... Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати", - отметил министр.