11-13 марта в УНИАН - аккредитация на торжественную церемонию вручения премии «Человек года»

С 11 по 13 марта с 13.00 до 18.00 в информационном агентстве «УНИАН» (Киев, ул. Крещатик, 4), на первом этаже в холле, будет проходить аккредитация журналистов на торжественную церемонию вручения премии «Человек года - 2008», которая состоится 21 марта в 16.00 в Национальном Дворце Искусств «Украина».

По окончании церемонии, ориентировочно в 21.15, состоится брифинг лауреатов и обладателей титула «Человек года -2008», на котором у представителей СМИ будет возможность взять интервью у победителей Программы.

Для аккредитации при себе иметь паспорт гражданина Украины и журналистское удостоверение.

Контактные телефоны генеральной дирекции общенациональной программы

«Человек года»: (044) 280-98-84, 280-10-93.

info@ludinaroku.com.ua