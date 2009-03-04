СБУ в Нафтогазе ищет оригинал газового контракта с Россией?

Следователи Службы безопасности Украины продолжают работать с документами в НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его информации, по состоянию на 15.00 в НАК «Нафтогаз Украины» следователи СБУ продолжали работать с документами. По словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, они объяснили такие действия тем, что нецелесообразно выносить документы из здания «Нафтогаза», так как это может повредить работе компании.

В середине дня начальник юридической службы НАК «Нафтогаз Украины» Сергей ДАВИДЕНКО рассказал журналистам, что часть сотрудников СБУ поднялись на 5-й этаж, в помещения отдела таможенного оформления НАКа. По его словам, они пытались изъять оригиналы украинско-российских документов, которые были подписаны 19 января 2009 года в Москве.

«Они пытаются изъять оригинал контракта купли-продажи природного газа, оригинал контракта о транзите природного газа по территории Украины. Как руководитель юрслужбы «Нафтогаза» должен заметить – если оригиналов этих документов у НАК «Нафтогаз Украины» не будет, то НАК «Нафтогаз» не сможет проводить оформление того газа, который мы купили, не сможет оформлять транзит по территории Украины, не сможет исполнять свои права и обязанности по указанному контракту».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12.