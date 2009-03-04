«Справедливые» тарифы на ЖКХ Киеву обещают через 10 дней

И.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что через 10 дней общественности будут объявлены новые «справедливые» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил сегодня журналистам после завершения совещания у Президента Украины относительно ситуации в столице.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что, по его подсчетам, на совещании Президент определил, как наиболее актуальные и острые 11 вопросов относительно ситуации в Киеве.

Среди самых главных, по мнению А.ГОЛУБЧЕНКО, - вопрос реформирования ЖКХ и установление справедливых тарифов на коммунальные услуги.

«И по каждому из этих вопросов нам необходимо держать экзамен», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, говоря о важности для киевской власти выполнить выдвинутые на совещании поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Говоря о перспективах повышения тарифов на услуги ЖКХ, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что совместными усилиями как киевской власти, так и профильных министерств и ведомств уровень этих тарифов будет определен на протяжении 10 дней.

По мнению А.ГОЛУБЧЕНКО, эти тарифы должны быть справедливыми, что, по словам и.о. председателя КГГА, означает их экономическую обоснованность и способность населения их оплатить.

«Через 10 дней на пресс-конференции мы абсолютно откроем все, что там будет наработано», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что по результатам совещания вопросы о взимании платы за посещение детьми спортивных секций, а также посещение кладбищ сняты.