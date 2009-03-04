Руководитель Нафтогаза во время захвата НАК сидел у Ющенко

Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО узнал о попытке захвата здания компании из sms-сообщений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДИДЕНКО сказал журналистам после завершения совещания в Секретариате Президента Украины, на котором он присутствовал.

«Сидел на совещании, получил на телефон sms-сообщение. Ничего пока прокомментировать не могу. Сейчас еду разбираться», - сказал В.ДИДЕНКО, отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации, возникшей сегодня вокруг НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра СБУ, сегодня, 4 марта, в офисе НАК «Нафтогаз Украины» сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

Справка: на данный момент Игорь ДИДЕНКО является исполняющим обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».