На юг Одесской области перебросили подразделение Нацгвардии и усилили полицию (видео)

На юге Одесской области укрепляют силовой блок: там заработала патрульная полиция, дополнительно вышли на службу четыре сотни нацгвардейцев. Действовать они будут совместно с пограничниками и военными, говорится в сюжете ТСН.

На центральной площади Измаила в райотделы передали новенькие полицейские внедорожники. На службу в самом городе уже заступают 25 патрульных, еще около сотни копов подготовят до конца года.

"Сотрудники будут с ваших городов. Мы будем их набирать, тестировать, обучать в Одессе, после этого они приходят служить здесь", - пояснил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

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Дополнительно перемещают и почти полтысячи нацгвардейцев. "Учитывая сложность обстановки, сегмент присутствия России в Приднестровье, не совсем понятную политику других стран, которые граничат с нами, мы должны иметь здесь силовую структуру, которая вместе с другими обеспечит этот порядок", - пояснил командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

Сейчас главной боевой единицей в регионе остаются пограничники. Созданы комендатуры быстрого реагирования, способны защитить любой участок границы. Подразделения ГПСУ вполне боевые. "Есть как и стрелковое оружие, есть минометы, зенитные установки, а также крупнокалиберные пулеметы", - рассказал руководитель пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк.

Чтобы за спинами у пограничников был надежный тыл, руководитель МВД Арсен Аваков передает семьям зеленых беретов ключи от девяти квартир. "Дестабилизировать регион мы не позволим. Что мы позволим и чему будем содействовать – это развитию региона", - заверил министр.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило использование болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области.