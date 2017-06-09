Болгарскую общину на Одесщине пытаются использовать для дестабилизации - МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает использование болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в связи с попытками некоторых сил расшатать межнациональную и межконфессиональную стабильность в Украине.

Читайте такжеВ Одессе планировалась фэйковая "акция" против "притеснений" болгар, профинансированная Кремлем - СБУ"МИД Украины с обеспокоенностью наблюдает за попытками использования болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области", - говорится в заявлении.

"Недавние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, которые в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются очень чувствительно", - заявляют дипломаты.

Вместе с тем, отмечается, что МИД Украины "осуждает любые насильственные действия для выяснения межличностных отношений".

"Правоохранительные органы Украины уже проводят необходимые следственные действия. По результатам расследования виновные лица понесут предусмотренную законодательством ответственность", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина с момента обретения независимости должным образом обеспечивает реализацию национально-культурных прав и потребностей болгарского национального меньшинства.

"Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы пресечь попытки отдельных сил и государств возбудить межнациональные мир и согласие в Украине и ухудшить дружеские отношения с соседними государствами", - подытожили в МИД.