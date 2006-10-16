Тарасюк: Народный рух поддерживает истинную политреформу, а не нынешнюю

Председатель НРУ Борис ТАРАСЮК не считает политической реформой те изменения в Конституции, которые вступили в силу с 1 января 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил, выступая в Ривне на партконференции областной организации НРУ.

Отвечая на вопрос журналистов о политической реформе, Б.ТАРАСЮК отметил, что считает ошибкой соглашаться на соответствующие изменения в Конституции в разгар Помаранчевой революции. По его мнению, «это были абсолютно невзвешенные изменения в Конституции, которые фактически разбалансировали соотношение между ветвями власти». В то же время, отметил Б.ТАРАСЮК, НРУ «поддерживает проведение политической реформы, которая была бы хорошо продуманной и способствовала бы лучшему функционированию всех ветвей власти, и которая бы не закладывала противоречий в Конституцию в результате этих изменений». По его словам, «настоящей политической реформы в Украине нет. За настоящую политическую реформу выступает Президент ЮЩЕНКО и Народный рух Украины.»

Находясь в Ривне, Б.ТАРАСЮК встретился с руководителями города и области, возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и легендарному командиру УПА-север Климу Савуру, к мемориальной доске Герою Украины Вячеславу Чорновилу.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины “пакетным голосованием” внесла изменения в Основной Закон, превратив Украину в парламентско-президентское государство (законопроект 4180, который после его подписания Президентом получил номер регистрации 2222 - УНИАН).

Политреформа, предусмотренная изменениями в Конституции, вступила в силу с 1 января 2006 года.