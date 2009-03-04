БЮТ может переголосовать Огрызко
08:45, 04 марта 2009Политика
1847
Фракция ничего не обещает
Инициировать отмену решения об отставке Владимира Огрызко требует от коллег по коалиции НУНС. Это должно доказать, что БЮТ таки действительно не имел намерений увольнять главу МИДа.
Вечером представители Блока Тимошенко собрались в стенах Парламента - советоваться. На собрании присутствовала Юлия Тимошенко, встречу также посетил спикер Владимир Литвин. Впрочем пока бютовцы еще не определились, как будут действовать в среду.
Валерий Писаренко, народный депутат, БЮТ: "Действительно зарегистрировали наши коллеги такое постановление, и мы сделаем все, чтобы оно вошло в повестку дня. Но поддержим ли мы его - будем решать".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter