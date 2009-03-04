БЮТ может переголосовать Огрызко

Инициировать отмену решения об отставке Владимира Огрызко требует от коллег по коалиции НУНС. Это должно доказать, что БЮТ таки действительно не имел намерений увольнять главу МИДа.

Вечером представители Блока Тимошенко собрались в стенах Парламента - советоваться. На собрании присутствовала Юлия Тимошенко, встречу также посетил спикер Владимир Литвин. Впрочем пока бютовцы еще не определились, как будут действовать в среду.

Валерий Писаренко, народный депутат, БЮТ: "Действительно зарегистрировали наши коллеги такое постановление, и мы сделаем все, чтобы оно вошло в повестку дня. Но поддержим ли мы его - будем решать".

5 канал