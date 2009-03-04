Тимошенко летит во Францию
00:06, 04 марта 2009Политика
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(программа визита)
4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит однодневный рабочий визит во Францию.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в ходе визита глава украинского правительства проведет встречи с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ и премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ.
Также во время пребывания во Франции Ю.ТИМОШЕНКО встретится с министром экономики, промышленности и занятости Кристин ЛАГАРД.
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