Тимошенко летит во Францию

4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит однодневный рабочий визит во Францию.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в ходе визита глава украинского правительства проведет встречи с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ и премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ.

Также во время пребывания во Франции Ю.ТИМОШЕНКО встретится с министром экономики, промышленности и занятости Кристин ЛАГАРД.