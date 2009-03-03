Луценко ответил ПР, чтобы на своего Пискуна посмотрели

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО советует Партии регионов рассмотреть деятельность Святослава ПИСКУНА, который в свое время, будучи в должности генпрокурора, и давал санкцию на привлечение заместителя председателя партии Бориса КОЛЕСНИКОВА к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины Инна КИСИЛЬ, цитируя слова министра.

«Рекомендую Партии регионов провести внутрипартийное расследование с привлечением к ответственности экс-генпрокурора С.ПИСКУНА, который санкционировал в свое время привлечение к уголовной ответственности Б.КОЛЕСНИКОВА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя сегодняшнюю инициативу народного депутата Нестора ШУФРИЧА о создании парламентской ВСК по выяснению причин и обстоятельств возбуждения уголовного дела против Б.КОЛЕСНИКОВА с последующим взятием его под стражу.

В то же время, комментируя приговор суда, который приговорил бывшего совладельца донецкого торгового центра «Белый лебедь» Бориса ПЕНЧУКА к 8 годам лишения свободы, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что это «слишком строгое решение», которое вызывает подозрение в циничной расправе над человеком, посмевшим выпустить книгу «Донецкая мафия».

Как заметила И.КИСИЛЬ, Ю.ЛУЦЕНКО, тем не менее, считает этот приговор «логическим завершением дела», в ходе которого он (Б.ПЕНЧУК – УНИАН) сознался в лжесвидетельствах».

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов заявила, что требует наказать заказчиков уголовного дела, возбужденного против Б.КОЛЕСНИКОВА.

“На днях в Украине завершился судебный процесс над гражданином, которого оранжевая власть сделала своим орудием в политическом преследовании одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА. Суд доказал, что гражданин Б.ПЕНЧУК фальшиво свидетельствовал против Бориса КОЛЕСНИКОВА и пытался требовать ранее полученные деньги”, - отмечается в документе.

В Партии регионов заявляют, во время судебного процесса “выплыли факты, которые дают все основания утверждать, что тогдашний (и нынешний) министр внутренних дел лично организовывал фальсификацию дела против Бориса КОЛЕСНИКОВА, используя гражданина Б.ПЕНЧУКА как инструмент, как послушную марионетку, которая давала необходимые для преследования, хотя и неправдивые, показания”.