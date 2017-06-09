Переподчинении ГФС Кабмину может привести к прогрессу - Южанина

Министерство финансов показало себя неспособным управлять Государственной фискальной службой. Об этом заявила глава комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. По ее словам, результаты работы руководства Минфина привели к тому, что на различных уровнях сейчас обсуждается переподчинение ГФС напрямую Кабинету министров.

«Не получается у министерства финансов контролировать и быть формирующим органом, который стоит выше Государственной фискальной службы. Это приводит к выводам, что надо переподчинять. Возможно тогда будет какой-то прогресс», - подчеркнула Нина Южанина.

По ее словам, Минфин оказался даже не в состоянии спланировать налоговые поступления в 2017 году.

«В этом году состоялось абсолютно неправильное планирование… Такие искажения приводят к тому, что мы глобально стоим на месте, вместо того, чтобы двигаться. За счет этих перевыполнений мы можем сейчас принять изменения, которые бы подтолкнули экономику Украины. Но этого не происходит», - отметила глава комитета.

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Нина Южанина уточнила, что для переподчинения ГФС напрямую Кабмину потребуется внести некоторые изменения в нормативную базу, поскольку принятый в прошлом году Налоговый кодекс перенес часть функций ГФС на уровень Минфина.

«Мы считали, что Министерство финансов будет более либеральным и направит всю свою методологическую работу вне конфликта интересов в правильном русле. Сейчас, когда говорится о таких изменениях (переподчинение Кабмину – Ред.), мы снова будем в значительной части менять Налоговый кодекс, потому что нам надо будет менять ситуацию, если произойдет такое переподчинение», - пояснила Нина Южанина.

Глава подкомитета по таможенному делу комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова отметила, что в вопросе переподчинения Кабмину министр финансов Александр Данилюк может «попасть в собственную ловушку», поскольку ранее игнорировал нормы законодательства, проводя изменения в обход Верховной Рады.

«Данилюк в последнее время любил играть в такие игры. Ведь через парламент трудно провести закон, потому что это требует определенной процедуры рассмотрения, дискуссии, это научное и юридическое управления Верховной Рады, это комитеты и открытые слушания. Поэтому он, например, реформу таможни решил делать постановлением Кабмина, без изменений в Таможенный кодекс. А теперь он попал в свою же ловушку, когда Налоговый кодекс прописывает полномочия министерства и службы, а в правительстве возьмут и изменят подчинение», - сообщила Татьяна Острикова.

При этом она подчеркнула, что Кабмин сможет принять постановление о прямом подчинении ГФС только после соответствующего решения парламента.

«Если Верховная Рада примет решение о перераспределении полномочий между ГФС и Минфином в Налоговом и Таможенном кодексах, тогда на выполнение этого правительство может принимать какие-то постановления. Если мы внесем изменения в кодексы, тогда у правительства появятся основания перераспределять полномочия между двумя этими органами», - отметила Татьяна Острикова.

Глава подкомитета по вопросам усовершенствования Налогового кодекса Александр Кирш считает целесообразным, как можно скорее переподчинить ГФС напрямую Кабинету министров. По его словам, «сейчас все делается келейно. Минфин только все разрушает, а крайними остаются плательщики налогов».

«Министр Александр Данилюк игнорирует наш комитет и противопоставляет себя не только налоговой службе, но и Раде. Поэтому прямого подчинения в обход Министерства финансов очень хотелось бы», - отметил Александр Кирш.

Как сообщалось, ранее глава комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике Нина Южанина раскритиковала подготовленный Минфином проект закона о создании Службы финансовых расследований.