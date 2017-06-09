Порошенко и Макрон могут встретиться в ближайшее время - Климкин

Президенты Украины Петр Порошенко и Франции Эммануэль Макрон могут провести встречу в ближайшее время.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он не согласился с утверждениями, что "нормандский формат" неэффективен.

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"На самом деле, если бы не было "нормандского формата", сегодня мы могли бы находиться в совершенно иной ситуации. Сейчас идут очень интенсивные консультации с нашими немецкими и французскими друзьями. Я буквально пару дней назад разговаривал с новым французским министром иностранных дел (Жан-Ив ле Дрианом - УНИАН), планируем встречу в ближайшее время. Не исключено, что состоится даже трехсторонняя встреча - одновременно с немецким министром иностранных дел", - заявил Климкин.

"Президент Порошенко тоже находится в очень плотном контакте, и я думаю, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, новоизбранным. Поскольку перед тем, как продвигаться, нужно полностью достичь 100% координации между нами тремя", - заявил Климкин.