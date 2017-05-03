Военная прокуратура взялась за нереализованную операцию по изгнанию "зеленых человечков" из Крыма

Главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму, о которой в интервью "Украинской правде" рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

Это следует из решения судьи Печерского райсуда Бортнической, которым военной прокуратуре предоставлен доступ к определенным документам Генерального штаба, передает "Украинская правда".

"Досудебным расследованием установлено, что 12.04.2017 (интервью вышло на "Украинской правде" 10 апреля в рамках спецпроекта о захвате Крыма - УП) в средствах массовой информации опубликовано интервью должностных лиц Генштаба, в котором содержится информация о фактах составления и попытки использования в 2014 году замысла, согласно условиям которого совершались действия, направленные на использование военной авиации и, как следствие проведения десантной операции на территории АР Крым для деоккупации последней от Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в решении суда, который наводит обоснование прокуроров.

"Наряду с этим, в указанном интервью указано, что замысел не реализован в связи с препятствиями, искусственно созданными отдельными должностными лицами Министерства обороны Украины", - сказано в постановлении суда в части, где прокуроры мотивируют свою просьбу.

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По мнению прокуроров, в указанных документах могут содержаться сведения, которые подлежат доказыванию в уголовном производстве, в связи с чем возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины за период с 24.02.2014 по 10.03.2014.

Речь идет о решении начальника Генштаба ВСУ и министра обороны, распоряжений, планов операций и учений, приказов, помыслов, боевых распоряжений, директив, относительно их проведения и реализации, а также отмены, переписка между СНБО, Генштабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины, Администрацией Президента, Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими военными формированиями, в отношении осуществления деоккупации АР Крым. Указанные документы имеют гриф ограничения доступа.

В судебном заседании следователь Роман Заяц ссылался на достаточность оснований полагать, что в указанных документах содержатся сведения, имеющие существенное значение для установления всех обстоятельств в уголовном производстве.

Судья удовлетворил ходатайство. И разрешил выемку документов, в том числе материальных и магнитных носителей секретной информации, а именно к решениям начальника Генштаба ВСУ и Министра обороны и упомянутых в ходатайстве прокурора учреждений. Срок действия постановления длится месяц.

Как сообщала "Украинская правда" 10 апреля, Муженко рассказал о планировании операции, которая могла бы не допустить или затруднить захват российскими военными степной части Крыма.

По его словам, тогдашний начальник Генштаба Куцин подписал соответствующие распоряжения. Однако после посещения заседания СНБО во главе с Турчиновым (он был председателем ВР и и.о. президента на то время - Ред.), они отказались от проведения операции.

"Эти распоряжения, подписанные рукой начальника Генштаба генерала Михаила Куцина и до сих пор есть – они хранятся в этой папке с соответствующим грифом "секретно", - отметил Муженко.

Турчинов в интервью УП заявил, что о планировании операции ему не сообщали.