Тимошенко угрожает, что БЮТ будет блокировать Верховную Раду

Фракция БЮТ будет требовать уменьшить заработную плату народным депутатам Украины по меньшей мере в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Завтра мы будем инициировать и поддерживать этот вопрос», - сказал он.

По его словам, нынешняя зарплата депутатов со всеми выплатами и надбавками составляет 17-18 тыс. грн.

При этом, подчеркнул И.КИРИЛЕНКО, речь также касается отмены льгот для народных депутатов.

Отвечая на вопрос, прибегнет ли фракция БЮТ к блокированию работы ВР, если этот вопрос не будет вынесен на рассмотрение, И.КИРИЛЕНКО сообщил, что пока этот вопрос на заседании фракции не обсуждался.

«Сейчас не стоит вопрос блокирования. Напротив, сейчас речь идет о необходимости принятия решения, чтобы не доводить ситуацию до абсурда», - сказал он.

Лидер фракции БЮТ заметил, что речь идет о сокращении заработных плат депутатам, а не работникам аппарата ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что в случае отказа включить в повестку дня пленарных заседаний вопроса об отмене льгот для депутатов фракция БЮТ будет блокировать трибуну ВР.

«Наша фракция десятки раз заставляла ставить на голосование этот вопрос в зале ВР, но, к сожалению, кроме нашей фракции и нескольких депутатов из других фракций, никто не голосует. Сейчас мы будем каждый день требовать ставить вопрос об отмене льгот для народных депутатов, и если не будет набирать голосов, мы будем доводить до каждого человека, депутаты какой фракции не голосуют за полную отмену льгот, и тогда на следующий день будем блокировать трибуну и опять требовать отмены льгот для депутатов», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что у государственного бюджета нет возможности обслуживать «миллионные льготы для бедных депутатов».