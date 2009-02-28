Тимошенко уволила зама Вакарчука за «прогулы»

Кабинет министров Украины распоряжением от 25 февраля в 2009 г. № 202-р освободил Василия ШИНКАРУКА от должности заместителя министра образования и науки Украины. Текст документа размещен на официальном сайте правительства.

В.ШИНКАРУК освобожден согласно пункту 5 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Напомним, что Кабинет министров назначил В.ШИНКАРУКА заместителем министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования в феврале в 2007 г. До этого назначения В.ШИНКАРУК работал начальником управления лицензирования, аккредитации и нострификации МОН, является членом коллегии МОН и Государственной аккредитационной комиссии.

В.ШИНКАРУК является профессором кафедры классической филологии Киевского национального лингвистического университета. Имеет более 100 научных трудов по проблемам украинского языкознания.

Справка УНИАН. Пункт 5 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает освобождение за “неявку на работу на протяжении более чем четырех месяцев подряд в результате временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, которые утратили трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления нетрудоспособности или установления инвалидности”.