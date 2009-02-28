Яценюк о БЮТ и ПР: одни и те же люди, одна и та же макитра, те же вареники

Фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов не проголосуют за проведение парламентских выборов по открытым спискам.

Об этом сказал в эфире телеканала “Интер” народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

“Проголосуют ли сегодня большие фракции в парламенте за такую избирательную систему (речь идет о голосовании не только за партию, но и за конкретных людей в партийном списке - УНИАН)? Нет!” – сказал он.

По его словам, политические силы не заинтересованы в этом, поскольку необходимо “будет набирать настоящих политиков, которые будут иметь свою позицию”. Он добавил, что тогда не будет срабатывать система по которой “заставляют жать на кнопку”. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что лидерам политических сил “намного лучше иметь безмолвных людей, которых фактически используют”.

А.ЯЦЕНЮК также отметил то, что власть должна нести политическую ответственность. По его словам, “одни и те же люди, одни и те же заявления, одна и та же макитра, те же вареники, только переворачиваются - одни сверху, а другие - снизу”.