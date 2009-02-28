На Львовском аэродроме приземлился самолет Качинського

Во Львовсуую область прибыл президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, около 12 часов на Львовском аэродроме приземлился самолет с делегацией польских правительственных чиновников и президентом Польши Л.КАЧИНСКИМ, которые примут участие в мероприятиях к 65-й годовщине чествования памяти жертв фашистских репрессий в с. Гута Пеняцка Бродовского района Львовской области.

С аэродрома в Гуту Пеняцку польский президент и лица, его сопровождающие, планируют вылететь на вертолете вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, прибытие которого ожидается через 15-20 минут.