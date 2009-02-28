Бурджанадзе: война с Россией отбросила Грузию на 15-20 лет назад

Война с Россией отбросила Грузию на 15-20 лет назад.

Такое мнение в интервью УНИАН высказала экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

«Я оцениваю ситуацию как огромную трагедию для Грузинского государства и грузинского народа, поскольку мы реально были откинуты августовскими событиями на 15–20 лет назад, сейчас даже не с нуля придется начинать любому другому правительству», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Она отметила, что кроме того, что Южная Осетия и Абхазия были заняты российскими военными и на территории страны появились военные базы, инфраструктура Грузии была серьезно разрушена и экономика получила большой удар. Кроме этого, страна потеряла имидж надежного партнера, а перспектива получить членство в НАТО была откинута в неизвестное будущее.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ убеждена, что такого катастрофического развития событий можно было бы избежать, если бы «мой президент» адекватно оценивал ситуацию, адекватно оценивал возможность реагирования России и мощь российской военной машины, реальную готовность противостоять этой силе.

«Я однозначно считаю, что наше правительство в ответе за то, что произошло. Но это не значит, что мы оправдываем какие-либо шаги, сделанные Россией. Наоборот, что сделала Россия – непростительно, реакция и действия России до и после военных действий были однозначно негативными. Но моя проблема - это действия моего правительства, которое не смогло оценить эти негативные действия и цель российской политики в данной ситуации, не смогло уберечь страну от катастрофических последствий прямого столкновения с Россией», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.