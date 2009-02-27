БЮТ обжалует решение суда в отношении Рыбакова

Блок Юлии Тимошенко обжалует сегодняшнее постановление Луганского окружного административного суда об отмене решения межпартийного съезда БЮТ и Совета БЮТ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Игоря РЫБАКОВА.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, апелляционная жалоба будет подана БЮТ в ближайшие дни. При этом, отметил он, жалоба будет подана в Донецкий апелляционный административный суд, который именно и занимается подобными делами, поскольку в Луганске суда такой юрисдикции нет. “В БЮТ оценивают решение Луганского окружного админсуда как имеющее место. Но я уверяю, что РЫБАКОВ не будет народным депутатом ни при каких обстоятельствах”, - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил его депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал в суд в Одессе иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.

В феврале этого года И.РЫБАКОВ заявил об отзыве своего искового заявления из Одесского окружного административного суда и обратился в суд в Луганске.

11 февраля Луганский окружной административный суд остановил действие решения Совета БЮТ от 30 июня 2008 года и решение межпартийного съезда БЮТ от 30 июня 2008 года, который постановил досрочно прекратить полномочия народного депутата И.РЫБАКОВА.

После этого председатель совета БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства фальсификации административного дела Луганского окружного административного суда об исключении народного депутата И.РЫБАКОВА из списков БЮТ.

Сегодня, 27 февраля, Луганский окружной админсуд признал незаконными и противоправными и отменил решения межпартийного съезда БЮТ и Совета БЮТ о досрочном прекращении полномочий И.РЫБАКОВА.