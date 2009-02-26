У Кличко хотят увидеть, что Ющенко с Черновецким уже не шутит

Президент должен довести реальность своих намерений разобраться с ситуацией в Киеве. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя назначение Президентом специального совещания о состоянии дел в столице.

«Мало верится в результативность проведения подобного совещания. Мэр Черновецкий находится в отпуске за рубежом до 21 марта. А именно он должен отвечать перед Президентом за ситуацию в Киеве. За то, почему уже два месяца город живет без бюджета, а киевлян вынуждают наполнять несуществующую столичную смету выплатой многообразных местных налогов и сборов», - отметил депутат.

По мнению Дмитрия Андриевского, киевляне имеют право знать реальное положение дел в столице, а также лица тех, кто действительно болеет за судьбу города, а не зарабатывает политические дивиденды громкими заявлениями. Это должна обеспечить прямая трансляция совещания и принятие конкретных резолюций. Киеву не нужны безрезультатные суровые заявления в медиа-пространстве.

«Президент должен четко продемонстрировать свое отношение к проблемам киевлян. Но даже Указ об отстранении от должности главы КГГА Леонида Черновецкого будет лишь очередной страшилкой для мэра. Настоящим шагом к решению столичных проблем станет принятие Верховной Радой Украины закона о выборах мэра в два тура. Решение этого вопроса зависит от политической воли Президента и голосов пропрезидентской части парламента. Только так Президент докажет реальность своих намерений разобраться с ситуацией в Киеве», - отметил Дмитрий Андриевский.