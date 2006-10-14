Ющенко согласится с изменениями основ внутренней и внешней политики, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласится с изменениями к Закону «Об основах внутренней и внешней политики Украины» лишь при условии, если они будут отображать действительно актуальные для страны вопросы.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом глава государства заявил сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в Сумскую область.

По словам В.ЮЩЕНКО, внесение изменений в закон, принятый 13 лет назад, является оправданным лишь в том случае, если речь идет о темах, которые приобрели особое значение на протяжении последних лет. Это, в частности, евроатлантическая интеграция, новые экономические, социальные и гуманитарные приоритеты.

При этом Президент предостерег, что не согласится с изменениями, которые будут иметь целью «повернуть документ в сторону консервирования, особенно тех политических действий и взглядов, которые возникли в Украине за последние годы».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, внесенные изменения будут вызывать «интерес и целесообразность», если они отобразят ключевые позиции Универсала национального единства.

Как сообщал УНИАН, 10 октября было подписано поручение премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА правительству на протяжении двух недель подготовить проект закона об основах внутренней и внешней политики Украины.

Он заявляет, что Кабинет Министров в своей деятельности намерен руководствоваться основами внутренней и внешней политики, которые определяет Верховная Рада, и выступает за пересмотр соответствующего закона. "Сегодня есть соответствующие настроения в обществе, они отображаются и в парламенте", – сказал В.ЯНУКОВИЧ. "Сейчас этот процесс начался, продолжаются дискуссии, если этот вопрос рассмотрит парламент и примет его – это будет тот закон, которым мы будем руководствоваться в вопросах внутренней и внешней политики", – отметил руководитель правительства.