Регионалы придумали въездную пошлину с граждан ЕС

Народный депутат Украины от Партии регионов Леонид КОЖАРА считает, что Украина может ввести государственную пошлину за въезд для граждан ЕС.

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Ввести государственную пошлину за въезд в Украину, потому что ЕС пока не собирается отказываться от взимания платы за визы. Мы должны действовать зеркально. Думаю, что это может быть, как в Турции, Таиланде, где платится при въезде государственная пошлина”, - сказал Л.КОЖАРА.

Он отметил, что на сегодня вряд ли возможным является возобновление визового режима для граждан ЕС, поскольку это может негативно восприняться в Европейском Союзе.

“Вы знаете, все это будет непосредственно иметь влияние на атмосферу взаимоотношений Украина-ЕС. Думать нужно не сейчас, а нужно было раньше. Поэтому я думаю, что вернуться к визовому режиму со странами ЕС мы уже не можем”, - выразил мнение депутат.

Л.КОЖАРА также отметил, что инициатива относительно введения государственной пошлины должна была бы исходить от Президента, поскольку она имеет непосредственное отношение к внешней политике.

Как сообщал УНИАН, Украина упразднила визовый режим для граждан ЕС, США, Канады и ряда других стран в 2005 году. С 1 января 2008 года стоимость краткосрочных виз в страны-члены ЕС для украинцев составляет 35 евро.