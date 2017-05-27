Украина достигла значительных результатов в реформе "оборонки" и приближении к стандартам НАТО - нардеп

Сегодня глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз принимает участие в заседании ПА НАТО в Тбилиси (Грузия).

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"Следует признать, что на момент начала агрессии наши силы безопасности и обороны были полностью демонтированы предыдущими правительствами. Это произошло потому, что к 2014 году бытовало мнение: проведение миролюбивой политики является гарантией того, что страна не станет жертвой агрессии. Опыт Украины показал, что это не так. И даже если вас в течение более 20 лет вас называют братским народом, это совершенно не означает, что в какой-то момент часть вашей территории не будет оккупирована, - заявила народный депутат. - Поэтому я всегда говорю: глупый заяц в лесу тот, который думает, что если хорошо себя вести, то волк не посмеет его съесть. К сожалению, мы осознали ошибочность данного тезиса потерей 10% территории страны и гибелью десятка тысяч военнослужащих и гражданских лиц под обстрелами оккупационных войск на Донбассе».

По словам политика, евроатлантический выбор Украины сегодня является очевидным. Согласно социологическим опросам, проведенным в декабре 2016 года, вступление Украины в Альянс поддерживает 72% населения Украины.

"Одним из ключевых достижений за последние полтора года является принятие СВБ и переход на три уровня планирования в секторе безопасности и обороны. Его развитие теперь систематизировано, подчинено задачам краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного горизонтов. Впервые за годы независимости завершен полный цикл оборонного планирования», - отметила Фриз.