Аваков рассказал об угрозах и звонках из Москвы после задержания экс-налоговиков времен Януковича

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, после громкой спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком.

"На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием (экс-налоговиков). Даже получали звонки из Москвы", - сказал Аваков.

Вместе с тем он анонсировал второй этап задержаний бывших чиновников.

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Также Аваков отметил, что на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги. Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

Кроме того, министр сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и заместителями руководителей областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

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Производство открыто по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).

Суды выбрали 12 из 23 экс-налоговиков меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов на общую сумму 443 млн 988 тыс. грн.

Еще четырем подозреваемым суды избрали меру пресечения в виде личных обязательств.

7 подозреваемых освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогом от 990 тыс. до 15 млн грн.