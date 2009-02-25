Тимошенко: уже в следующем году Украина будет жить без кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабильности формирования доходов Пенсионного фонда и о досрочном перечислении за февраль всех средств, необходимых для обеспечения выплат пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Вчера досрочно Пенсионный фонд завершил выплату пенсий за февраль, а доходы Пенсионного фонда стабильно перевыполняются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр напомнила, что Пенсионный фонд в январе 2009 года перевыполнил план по поступлению доходов на 21%. «И в этом месяце, хоть он еще и не закончился, перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд будет существенным», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала пенсионеров не обращать внимания на заявления политиков о невыполнении правительством обязательств по выплате заработных плат, социальных пособий и пенсий. «Не слушайте провокаций политиков, которые сегодня наживают свои дешевые рейтинги на беде, которая сопровождает жизнь во всем мире и в Украине в том числе. Пенсии будут выплачиваться своевременно, в полном объеме, на протяжении всего года, а, думаю, что уже в следующем году Украина будет жить без кризиса», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр также сообщила, что правительство прогнозирует перевыполнение в феврале доходной части Общего фонда государственного бюджета.