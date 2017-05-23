СМИ узнали, как упала посещаемость ВКонтакте и Одноклассников после блокирования в Украине (инфографика)

Посещаемость российской социальной сети ВКонтакте за 5 дней упала на 3 млн визитов. Компания SimilarWeb предоставила статистику посещаемости в Украине заблокированных российских интернет-сервисов. Статистика включает не уникальные визиты с десктопов, передает Экономическая правда.

Согласно данным по состоянию на 20 мая 2017 года, посещаемость социальной сети ВКонтакте в Украине упала на 3,35 млн визитов за 5 дней блокировки доступа.

До введения санкций ежедневная посещаемость соцсети в Украине составляла в среднем 10,1 млн визитов. 20 мая украинские интернет-пользователи посетили социальную сеть 6,75 млн раз.

Одноклассники потеряли в среднем 1,67 млн визитов с почти 4,6 млн.

Посещаемость российского интернет-портала yandex.ua снизилась примерно на 2 млн визитов с 6 млн.

Российский интернет-портал mail.ru недосчитался 1,22 млн визитов при общей средней посещаемости 4,62 млн.

По словам аналитика отдела маркетинга в SimilarWeb Павла Тучинского, представленные данные в подавляющем большинстве случаев учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN.

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"Если пользователь сначала зашел в интернет не через VPN, что, как правило и происходит, мы увидим страну-оригинал", - говорит Тучинський.

Стоит также отметить, что еще не все интернет-провайдеры Украины, в том числе крупные, выполнили указ президента о санкциях от 15 мая 2017 года.

Третий по величине абонентской базы в стране интернет-провайдер "Воля" 23 мая сообщил, что полностью заблокирует сайты до 1 июня.

Согласно Реестру операторов, провайдеров телекоммуникаций Национальной комиссии регулирования связи и информатизации, в Украине по состоянию на 25 апреля 2017 года работало 6158 интернет-провайдеров.