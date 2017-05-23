Генпрокуратура должна проверить, откуда у "антикоррупционеров" миллионные доходы - Пинзеник

Руководители организации "Центр противодействия коррупции", который имеет статус неприбыльной, выводят в пользу физлиц-предпринимателей миллиона гривен.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник на брифинге в парламенте.

Пинзеник сообщил, что к нему обратилась организация "Национальные интересы Украины", передав материалы журналистского расследования по использованию "Центром противодействия коррупции", который возглавляет Виталий Шабунин, 1,2 млн долларов средств международной финансовой помощи.

"Итог этого расследования сводится к тому, что несмотря на довольно большую зарплату членов этого объединения дополнительно средства выводились на физических лиц-предпринимателей. Так, сам Шабунин как физическое лицо-предприниматель в течение 2016-2017 годов получил 1,7 млн грн, а физическая лицо-предприниматель Устимова из той же организации в течение 2016-2017 годов получила 1,86 грн", - сказал он.

"Это все является очевидным нарушением законодательства Украины, регулирующего вопросы деятельности неприбыльных организаций, и как минимум может повлечь за собой прекращение статуса" Центра противодействия коррупции "как неприбыльной организации", - подчеркнул Пинзеник.

Народный депутат сообщил, что намерен направить полученные им документы в Генеральную прокуратуру и Государственной фискальной службы для проверки, а также в посольства государств-членов Большой семерки, которые оказывали значительную помощь Украине, в том числе - финансовое содействие для реализации антикоррупционных программ.

.