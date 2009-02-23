В НУ-НС родилась идея урезать финансирование СБУ вдвое

Народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) предлагает в этом году реформировать Службу безопасности Украины и установить особый порядок ее финансирования.

Об этом говорится во внесенном им на рассмотрение Верховной Рады законопроекте «О некоторых безотлагательных мерах, направленных на реформирование Службы безопасности Украины», который обнародован на официальном сайте парламента.

В документе сказано, что «в связи с многочисленными фактами выполнения органами и сотрудниками Службы безопасности Украины несвойственных задач, использование сил и средств этой Службы вопреки требованиям Конституции и законов Украины» необходимо осуществить реформирование СБУ в течение 2009 года на основе Конституции Украины, принципов демилитаризации и демократизации, с учетом критериев, определенных в Концепции реформирования Службы безопасности Украины, а также рекомендаций ПАСЕ. В частности, депутат предлагает на период реформирования СБУ наложить мораторий на выполнение ею правоохранительных обязанностей по досудебному следствию, аресту и задержанию людей.

Проектом закона также предусмотрено на период 2009 года установить особый порядок финансирования СБУ. В частности, предлагается “сократить бюджетные назначения Службы безопасности Украины на 2009 год наполовину”.

Кроме того, А.ОМЕЛЬЧЕНКО предлагает установить, что в 2009 году “финансирование Службы безопасности Украины обеспечивается в пределах фактического объема поступлений в общий фонд государственного бюджета по результатам деятельности СБУ”, а средства из госбюджета на проведение специальных операций и других мер, направленных на выполнение СБУ задач, возложенных на нее законом, выделяются в порядке парламентского контроля по согласованию с Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны.