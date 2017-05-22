Луценко рассказал, сколько ожидает поступлений в госбюджет от конфискации в 2017 году
ГПУ в прошлом году взыскала в госбюджет 12 млрд грн, в этом году, кроме средств Януковича, - около 2 млрд грн.
Генеральная прокуратура Украины за прошлый год взыскала в государственный бюджет 12 млрд гривен, в этом году, кроме конфискованных денежных средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, было взыскано около 2 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве.
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«По результатам прошлого года ГПУ взыскала в интересах государства – около 12 млрд гривен, в этом году мы в порядке спецконфискации взыскали в государственный бюджет – 1,1 млрд долларов и ценных бумаг на 200 млн долларов», - сообщил он.
«Сколько за этот год, за три месяца взыскано в интересах государства через представительские функции и решения судов – насколько я понимаю – около 1,5-2 млрд гривен. Просуммировать это очень легко», - отметил генпрокурор.