Ехануров увидел, что в НАТО разочарованы, но «вежливо молчат»

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что украинским политикам стоит научиться работать, как в НАТО.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

Министр, в частности, сравнил принципы работы официальных должностных лиц в рамках международной организации с состоянием отношений в среде украинской политической элиты.

«Они (представители стран НАТО – УНИАН) являются очень дисциплинированными, организованными, и уже давно научились работать в рамках определенной повестки дня. На таком уровне никого не волнует личная точка зрения того или иного должностного лица. Самой главной здесь является официальная позиция государства. Поэтому нет никаких импровизаций», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что в НАТО существует четкая, отработанная цивилизованная модель отношений. «Ведь это достаточно сложные отношения, когда решения принимаются консенсусом – стопроцентной поддержкой всех сторон. А для того, чтобы достичь консенсуса, необходимо провести тяжелую работу», - сказал министр.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, «нашим политикам нужно научиться такой тяжелой, незаметной для публики работе, для того, чтобы потом выйти с общей точкой зрения».

«Скажу прямо, представители НАТО люди вежливые, они нам не говорят об этом, но заметно разочарование наших партнеров из Альянса, что в Украине таким неподобающим образом относятся к вопросам безопасности», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ, имея в виду критическое состояние финансирования потребностей национальной безопасности и обороны в Украине.

В связи с этим министр сообщил, что сегодня происходит сокращение финансирования вооруженных сил в подавляющем большинстве европейских стран. «Во многих странах Европы осуществляется секвестр бюджета. Но, для сравнения, одна тема, когда осуществляется определенное уменьшение финансирования с уровня 9 миллиардов долларов польской армии, а мы всего имеем один миллиард. Вот и разница», - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.