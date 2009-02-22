Томенко: Черновецкого поддерживают Президент и Партия регионов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Генеральная прокуратура не возбуждает уголовные дела в отношении мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО за совершение незаконных действий, потому что его поддерживают Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Партия регионов.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в комментарии УНИАН.

Он отметил, что сегодня есть достаточно доказательств, свидетельствующих о незаконных действиях киевской городской власти, и по этим фактам Генпрокуратура должна была бы возбудить уголовные дела.

В то же время, если раньше шла речь только об отдельных должностных лицах столичной горгосадминистрации, то в настоящее время уже речь идет о самом председателе КГГА, который «является инициатором креативных незаконных действий», сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР считает, что Генпрокуратура не реагирует на незаконную деятельность мэра, и он чувствует себя уверенно только благодаря поддержке со стороны Президента и руководства Партии регионов.

Вице-спикер напомнил, что В.ЮЩЕНКО наградил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО орденом Ярослава Мудрого, а один из заместителей лидера Партии регионов Анна ГЕРМАН поздравила Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «с блестящей победой», когда он был избран на должность.

«Сегодня только поддержка Президента и Партии регионов не позволяет Генпрокуратуре действовать адекватно. Потому что если бы она действовала, то было бы открыто уже не одно уголовное дело», - убежден Н.ТОМЕНКО.