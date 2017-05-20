Украина обращается в Оттаву за оружием, чтобы остановить Россию, - The Globe and Mail о визите Яценюка в Канаду

Лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в ходе визита в Канаду обновил запрос на оборонительное оружие и обратился к премьер-министру Джастина Трюдо об усилении помощи Киеву со стороны стран Большой семерки. Об этом говорится в статье второй по популярности в Канаде газеты The Globe and Mail.

Издание напоминает, что Арсений Яценюк ушел с поста премьер-министра Украины в прошлом году, но отмечает, что он по-прежнему является лидером второй крупнейшей фракции в парламенте и считается потенциальным преемником президента Петра Порошенко”.

В статье отмечается, что прежняя администрация Обамы игнорировала просьбы Украины о предоставлении оружия, как и Канада.

“Но господин Яценюк заявил, что новая администрация Трампа представляет новую возможность получить военную помощь - особенно после того, как президент Дональд Трамп недавно одобрил план предоставления оружия курдским боевикам в Ираке. Он сделал аналогичное обращение к Канаде”, - добавляет автор.

«Трудно сдержать российские войска, которые были модернизированы за последнее десятилетие, и [что] Россия потратила миллиарды долларов. Мы - единственная страна, которая борется против регулярных российских войск», - цитирует издание Яценюка.

Как отметил лидер “Народного фронта”, Украина нуждается в современной военной технике, которая будет использоваться только для оборонительных целей: радиоэлектронная аппаратура, штурмовые дроны и противотанковые ракеты.

Украина нуждается в помощи, чтобы иметь более важное место на радаре новой администрации США.

“И чтобы Канада сосредоточила внимание на этом вопросе среди членов Большой семерки, особенно в связи с тем, что Минские соглашения о прекращении огня на востоке Украины еще должны быть выполнены в полном объеме”, - говорится в статье.

«Вы члены Большой семерки», - обратился Арсений Яценюк в Канаде. - Это идеальный момент для вашей страны, чтобы играть одну из ключевых ролей на мировой арене. Если правительство будет твердо стоять на своей позиции и будет иметь сильный голос ... это будет играть важную роль».