Грача на пленуме ЦК КПУ вывели из состава президиума ЦК

Народного депутата Украины Леонида ГРАЧА на пленуме ЦК Коммунистической партии Украины вывели из состава президиума ЦК.

Об этом УНИАН сообщил источник в КПУ.

По информации источника, из 147 членов партии, присутствовавших на пленуме, только 15 проголосовали против этого решения.

Как отмечалось на пленуме, Л.ГРАЧ своими заявлениями пытался спровоцировать раскол партии. Также ему в вину ставилось то, что после решений партии он вне партийной прессы вел дискуссию относительно этих решений.

Источник сообщил, что во время выступления Л.ГРАЧ прямо не заявлял, что его исключение из руководящего органа в партии может привести к расколу КПУ, однако намекнул, что крымская организация КПУ не поймет сегодняшнего решения пленума.

Также стало известно, что на пленуме вообще не затрагивался вопрос о ситуации, которая касалась лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО, то есть его развод с женой Светланой СИМОНЕНКО. И только Л.ГРАЧ во время выступления отметил, что «я свою жену не бросал».